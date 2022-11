Sci alpino: Cdm. Paris “Coppa discesa? Non è facile ma ci credo ancora”

Venerdì il primo appuntamento stagionale a Lake Louise LAKE LOUISE (CANADA) (ITALPRESS) – "Io cerco di andare veloce, poi stiamo a vedere cosa succederà nelle gare. Non ho perso il sogno di vincere la Coppa di discesa, io ci credo. Però per vincere bisogna essere costanti nei risultati per tutta la stagione e non è semplice vista anche la concorrenza sempre più agguerrita degli avversari". E' un Dominik Paris rilassato e pronto al via della stagione della velocità che comincerà venerdì con la prima discesa sulla Mens' Olympic di Lake Louise, che sarà seguita da due superG, sabato e domenica. Trecento punti in palio in tre giorni che potranno dare una prima impressione dei valori in campo. "Abbiamo fatto un buon training a Copper Mountain – prosegue Paris – dove c'era neve invernale e tanto freddo. Sono state ottime giornate di allenamento e adesso l'adrenalina sale per l'avvio delle gare. Credo che cominciare con Lake Louise sia davvero ottimale, perché si gareggia subito su neve invernale ed è la condizione migliore per prepararsi alle gare più tecniche che verranno più avanti". Intanto, gli organizzatori e la Fis hanno deciso di cancellare la seconda prova, in programma per oggi, per risparmiare un po' le gambe degli atleti e per proseguire con l'ultima prova nella giornata di domani e quindi dare avvio al programma delle competizioni. "Questa è una pista che conosciamo tutti molto bene e dove i distacchi sono sempre molto ridotti fra i primi della classifica – conclude Paris – Saranno da temere, come al solito, norvegesi e austriaci, però ci sono tanti giovani che stanno crescendo velocemente. Nomi non ne faccio, ma sarà interessante vedere la prima classifica". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/com 23-Nov-22 10:30