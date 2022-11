Calcio: Braida “Alvini il nostro mister, Cremonese pronta sul mercato”

"Il tecnico ha la fiducia della proprietà e della dirigenza", assicura il dirigente grigiorosso CREMONA (ITALPRESS) – Il campionato riprenderà a gennaio, ma fra pochi giorni inizierà una sorta di ritiro pre-campionato per la seconda parte della stagione. E' un torneo anomalo, lo si sapeva già, ma per la Cremonese, terzultima in classifica, la lunga pausa per il Mondiale può essere un aiuto. Intanto il direttore sportivo, Simone Giacchetta, e il consulente strategico, Ariedo Braida, ci tengono a chiarire alcuni aspetti e a confermare alcune certezze che erano state messe in dubbio dall'ambiente. "In vista della seconda parte della stagione ci sembra utile ribadire alcuni punti che sono importanti – ha dichiarato Ariedo Braida in conferenza stampa -. Come ad esempio il tema dell'allenatore, che per noi non è mai stato in discussione. Massimiliano Alvini è il nostro mister, ha la fiducia della proprietà e della dirigenza, non si discute. Lo ripetiamo oggi, in modo da dissipare ogni dubbio. È vero che nella prima parte di stagione non abbiamo raccolto quanto abbiamo seminato, ma la squadra ha una sua identità e abbiamo giocato la nostra gara contro ogni avversaria, ad eccezione forse solo della sfida contro la Lazio". Tutto vero, ma resta il fatto che la classifica resta preoccupante come testimonia il terzultimo posto. "Ora però c'è da lavorare duro, sia in campo che fuori. Dobbiamo stare zitti e pedalare. La squadra sul campo con il mister, mentre noi fuori dal campo ci faremo trovare pronti in vista del calciomercato invernale: vogliamo migliorare la qualità di questa rosa, analizzeremo ogni situazione e valuteremo ogni opportunità che si presenterà in queste settimane", ha aggiunto Braida. In conferenza stampa anche il ds Simone Giacchetta. "Con il mister e con Ariedo abbiamo già analizzato la situazione, perché si aprirà una finestra di calciomercato – ha continuato – in cui la Cremonese cercherà di farsi trovare pronta. Credo però che sia doveroso capire che tipo di calciomercato andremo ad affrontare. La finestra per i trasferimenti apre l'1 gennaio: fino a quel momento non si potrà fare alcun movimento, né in entrata né in uscita. Saranno più di 30 giorni in cui come sempre trapeleranno decine e decine di nomi e indiscrezioni, ma serviranno molta pazienza e sangue freddo. Non facciamoci prendere dalla frenesia perché comunque per più di un mese bisognerà attendere prima di portare a termine un trasferimento, e fino a quel momento noi lavoreremo in silenzio e sotto traccia". Detto questo, Giacchetta assicura: "Lavoreremo tutti, uniti e compatti, dalla proprietà ai giocatori passando per i dirigenti e il Mister, perché vogliamo fare tutto quanto è possibile cercare di raggiungere il nostro obiettivo. Servirà l'apporto di tutti, siamo una squadra, un gruppo, una società che non vuole lasciare nulla di intentato. Noi vogliamo migliorare la squadra, d'accordo con l'allenatore, cercando di fare interventi mirati in difesa, centrocampo e attacco. Cercheremo di fare degli inserimenti, per rafforzare la spina dorsale e renderla più solida". Ultime battute sul reparto portieri. "Non ci possiamo lamentare dal punto di vista della qualità. Radu e Carnesecchi sono due ottimi portieri, il primo ha iniziato bene la stagione, poi si è fermato per un infortunio, mentre il secondo è subentrato facendo molto bene, sta facendo un percorso tecnico all'interno della Cremonese". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 24-Nov-22 14:45