Calcio: Ligue 1. Angers, club comunica esonero al tecnico Baticle

Squadra ultima in classifica con 8 punti in 15 giornate del massimo campionato francese PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Non è ancora ufficiale, ma secondo L'Equipe manca solo quella. Di fatto, però, l'Angers avrebbe già esonerato l'allenatore Gerald Baticle comunicandogli il licenziamento e affidando a Abdel Bouhazama il ruolo di tecnico ad interim. Una decisione figlia dell'ultimo posto in classifica della squadra che ha raccolto solo 8 punti nelle prime 15 giornate. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 24-Nov-22 11:08