Calcio: Mantovani “Professionismo femminile traguardo sacrosanto”

"Io e le ragazze abbiamo una grande responsabilità", ha dichiarato la presidente della Divisione femminile FIRENZE (ITALPRESS) – "Il traguardo, che è stato ottenuto quest'anno grazie alla volontà di tutto il Consiglio federale e di tutto le componenti, è il professionismo, ed è sacrosanto che le ragazze in serie A oggi militino con pari diritti e pari dignità con le tutele assicurative e previdenziali, tutto ciò che comporta un vero e proprio contratto di lavoro, ma non bisogna dimenticare che i nostri numeri e la nostra base è fatta dalla passione, dalle bambine che devono crescere e vedere un percorso che si apre davanti a loro". Lo ha detto Ludovica Mantovani, presidente della Divisione femminile della Figc. "E' importante -ha aggiunto Ludovica Mantovani – il dialogo fra le componenti: ho una serie A professionistica, una serie B che sta facendo molti sforzi con un aumento di squadre del campionato che è quasi prevalentemente composta da formazioni dilettantistiche, e questi due mondi devono convivere per arrivare nel tempo alla famosa sostenibilità. Il dialogo per arrivare all'accordo collettivo, che è stato fortemente voluto dalle ragazze, è stato un dialogo educato, un processo lungo ma era chiaro ai club che bisognava partire almeno dal minimo federale dei ragazzi, quello del professionismo della serie C maschile, e poi nel tempo, con il prodotto che inizierà a crescere, ci si auspica sempre di piu' di arrivare a contratti piu' importanti". "Io so che ho una grande responsabilità come ce l'hanno le ragazze sul campo, ogni gesto viene visto, siamo anche orgogliosi che la maggior parte delle nostre ragazze abbiano studiato, come ad esempio ha fatto Maria Sole Ferrieri Caputi che oltre ad essersi meritata la possibilità di arbitrare in serie A, si è laureata" ha concluso Ludovica Mantovani. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/ari/red 24-Nov-22 13:13