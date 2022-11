Calcio: Roma. Matic “Studio da allenatore, Mourinho speciale”

"Ho ancora qualche anno da calciatore, ma fare il tecnico è un piano per il futuro", dice il centrocampista giallorosso ROMA (ITALPRESS) – "Carriera da allenatore dopo quella da calciatore? Sto studiando, è un piano per il futuro. Ma ho ancora qualche anno da giocatore nelle gambe. Ho già lavorato con Mourinho come è noto, lui sa adattarsi alle nuove situazioni. Lo conosco bene, ha tante qualità ed è un personaggio speciale". Lo ha detto il centrocampista della Roma, Nemanja Matic, in conferenza stampa in Giappone, dove i giallorossi stanno lavorando in questa pausa. "È il mio primo anno in Serie A, è difficile fare un paragone con gli altri campionati. Mi sembra competitiva, le squadre sono ad un buon livello e non sai mai se riuscirai a vincere. A parte il Napoli che ha cominciato bene, c'è equilibrio. Ogni partita è una battaglia, sarà una stagione interessante". Subito un ruolo da protagonista per Martic in questa Roma. "Ho sempre giocato, anche se non sempre dall'inizio. Quando ho firmato mi aspettavo di giocare, non importa se un minuto o novanta. Spero di continuare a stare bene". Poi un messaggio alla nazionale giapponese, reduce dalla vittoria sulla Germania ai Mondiali: "Mando le mie congratulazioni alla squadra. Anche la Serbia in Sudafrica riuscì a battere la Germania, nel calcio tutto è possibile". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/ari/red 24-Nov-22 14:23