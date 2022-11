Conte “Legge di bilancio pavida, il Governo apre la guerra ai poveri”

ROMA (ITALPRESS) – "Non ci sorprende questa manovra pavida, senza coraggio, che apre una guerra senza scrupoli ai poveri e agli ultimi. Anche per questo non mi pento di aver usato toni duri a difesa del Reddito di cittadinanza in campagna elettorale: se non avessimo alzato la voce, già con l'inizio del nuovo anno Meloni lo avrebbe cancellato. La nostra battaglia è appena iniziata". Lo afferma in un'intervista al Corriere della Sera il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. "Il governo ha agito con pregiudizio ideologico. Il 70,8% dei percettori "occupabili" ha titoli di studio che non superano la terza media, 53mila sono over 60 e 135mila hanno fra i 50 e i 59 anni. Come si può pensare di potenziare l'efficacia del sistema delle politiche attive in soli otto mesi? Il centrodestra nelle Regioni non è riuscito nemmeno a spendere i fondi stanziati dal mio governo tre anni fa per rafforzare i centri per l'impiego", spiega Conte, per il quale "questa manovra, al contrario delle dichiarazioni propagandistiche della Meloni, precipiterà il Paese nella recessione e aumenterà le ingiustizie sociali. Siamo pronti a ricorrere anche alla piazza, tra i vari strumenti che intendiamo mettere in campo – aggiunge -. L'importante però è che ci sia un percorso quotidiano – anche nei territori – che porti a costruire un'ampia coalizione sociale e politica, con la società civile, l'associazionismo e le forze sociali del Paese". Riguardo al Pd, per Conte "non esiste una sfida tra piazze e non ci interessa la "paternità politica" di una mobilitazione: non abbiamo ansie da prestazione. Piuttosto, vogliamo creare un metodo di convergenza. Il problema non è chiamare una piazza, ma riempirla di contenuti e di persone. Noi siamo aperti ad una partecipazione ampia con tutte quelle forze che condivideranno le nostre forti preoccupazioni contro questa manovra indecente". – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). sat/red 24-Nov-22 08:54