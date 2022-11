Mondiali Paratriathlon, azzurre Tarantello e Visaggi d’argento

Ad Abu Dhabi le italiane sfiorano il trionfo. Oro alla spagnola Rodriguez ROMA (ITALPRESS) – Grande risultato per l'Italia del paratriathlon che, alle World Triathlon Championship Finals, ottiene una fantastica medaglia d'argento. A conquistarla sono Francesca Tarantello (PTVI) e la guida Silvia Visaggi al termine di una gara strepitosa che le ha portate a un passo dalla vittoria. Le due azzurre, per la prima volta impegnate in una finale mondiale, sono infatti giunte sul traguardo a 32 secondi dalla spagnola Susana Rodriguez che ha conquistato l'oro, mentre il bronzo è andato alla britannica Alison Peasgood. L'argento di Abu Dhabi si va ad aggiungere a quello olimpico conquistato a Tokio da Anna Barbaro con la guida Charlotte Bonin. – Foto Federazione italiana Triathlon – (ITALPRESS). ari/com 24-Nov-22 08:45