Mondiali2022: Ecuador, Alfaro “Abbiamo tutto da guadagnare”

"Enner Valencia? Fosse per lui giocherebbe, vedremo dopo la rifinitura" DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – "Siamo nella posizione in cui abbiamo tutto da guadagnare e niente da perdere. E quello che mi ha fatto vedere la squadra mi dà fiducia". Gustavo Alfaro prova a togliere pressione al suo Ecuador: il successo nella gara inaugurale col Qatar consente ai sudamericani di affrontare domani l'Olanda con la chance di conquistare già il pass per gli ottavi. "Loro sono una squadra con individualità in grado di risolvere la partita, lo si è visto col Senegal, ci sarà da lottare su tutti i fronti, tecnico, fisico e mentale. L'Olanda non è il Brasile o l'Argentina ma è una nazionale di personalità, se non difendi o attacchi con la stessa intensità, se non li fai correre all'indietro avrai dei problemi. Dovremo essere solidi dietro e provare a creargli qualche problema quando ne avremo l'occasione". "Nella fase a gironi – aggiunge Alfaro – hai il diritto a un errore e se perdi una partita esaurisci il credito. Noi, però, siamo ancora in credito e cercheremo di conservarlo fino alla partita col Senegal". Poi una battuta su Enner Valencia, autore di una doppietta all'esordio e uscito però malconcio: "Gli esami hanno escluso la lesione, fosse per lui giocherebbe. Vedremo più tardi se sarà disponibile per giocare dall'inizio o a partita in corso o se non potremo contare su di lui". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 24-Nov-22 14:34