Mondiali2022: Inghilterra. Southgate “Kane pronto per sfida con Usa”

"Non sarà facile contro gli statunitensi, ma vogliamo chiudere il discorso qualificazione", ha dichiarato il ct DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Harry Kane sarà regolarmente in campo nel match contro gli Stati Uniti, in programma domani e valido per la seconda giornata del girone B dei Mondiali del 2022. L'attaccante si era infortunato alla caviglia nella gara del debutto contro l'Iran, ma il commissario tecnico dell'Inghilterra, Gareth Southgate, ha assicurato che ci sarà: "Harry sta bene. Ha lavorato leggermente separato dal gruppo, ma è pronto per domani e ieri ha anche fatto gli accertamenti del caso per sicurezza". Tutto bene anche per Maguire e inglesi che vogliono chiudere già domani il discorso qualificazione: "Vorremmo staccare il pass il prima possibile, ma sappiamo che la partita non sarà facile e che sarà diversa da quella contro l'Iran. Affrontiamo una nazionale forte atleticamente, organizzata, che fa un buon pressing e che è bene allenata. Inoltre – ha spiegato Southgate alla BBC -, hanno tanti giocatori che militano in Premier e che conosciamo bene. Nel primo tempo contro il Galles hanno mostrato tutto il loro potenziale. Noi abbiamo cominciato bene, ma dobbiamo resettare tutto e farci trovare pronti anche nella seconda partita". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 24-Nov-22 12:52