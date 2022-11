Mondiali2022: Mourinho “Successo Giappone con Germania non mi sorprende”

"Quella nipponica è una nazionale in continua crescita, hanno la mentalità giusta", ha dichiarato il portoghese TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – "Non ho visto la partita, la tv era accesa, ma ero distrutto dal viaggio e mi sono addormentato". Questa la premessa di Josè Mourinho, in Giappone con la sua Roma e in conferenza stampa alla vigilia della prima amichevole con il Nagoya Grampus, in programma domani al Toyota Stadium. La gara in questione è Germania-Giappone con la vittoria in rimonta di Nagatomo e compagni, un successo che non ha sorpreso più di tanto lo "special one". "Intanto faccio i miei complimenti al Giappone, ma per me non è una grande sorpresa perchè parliamo di una buona Nazionale che è in crescita continua. Ho lavorato con calciatori asiatici e so che hanno la mentalità giusta, hanno il concetto di squadra, ecco perchè per me la vittoria di ieri non è una grande sorpresa", ha spiegato il tecnico della Roma. – foto Image – (ITALPRESS). ari/red 24-Nov-22 10:56