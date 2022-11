Tennis: Davis. Fritz batte Musetti, Italia-Usa 1-1

Sarà il doppio a decidere chi andrà in semifinale MALAGA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Sarà il doppio a decidere il quarto di finale di Coppa Davis fra Italia e Stati Uniti. Dopo il successo di Sonego su Tiafoe, Taylor Fritz pareggia i conti superando Lorenzo Musetti nel secondo singolare per 7-6(8) 6-3. Sul veloce indoor del Palacio de Deportes Martin Catpena di Malaga, in Spagna, toccherà ora a Simone Bolelli e Fabio Fognini andare a caccia del punto decisivo contro Tommy Paul e Jack Sock. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 24-Nov-22 14:23