Mondiali2022: Brasile. Neymar e Danilo infortunati e out due partite

Distorsione alla caviglia sia per la stella del Psg che per il difensore della Juve. DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Dopo l'esordio vincente di ieri sera, ai Mondiali, arrivano due tegole per il Brasile. Neymar e Danilo saranno indisponibili per le prossime due partite della selezione Verdeoro in Qatar. Il Brasile affronterà la Svizzera lunedì e il Camerun venerdì ma sarà privo, secondo quanto riporta la stampa sudamericana, sia dell'asso del Psg che del terzino destro della Juve. I due giocatori si sono sottoposti a esami specifici oggi e hanno già iniziato le rispettive sessioni di fisioterapia. Danilo ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra; per Neymar si tratta pure di una distorsione ma alla caviglia destra. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 25-Nov-22 16:27