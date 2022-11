Pattinaggio: GP Figura. Ghilardi-Ambrosini in testa in Finlandia

Primo posto per gli azzurri dopo il programma corto. ROMA (ITALPRESS) – A Espoo, in Finlandia, è cominciata bene per i colori azzurri l'ultima tappa del Grand Prix di pattinaggio di figura. Per l'Italia sono scese sul ghiaccio due coppie di artistico, Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini (Fiamme Azzurre) e Anna Valesi-Manuel Piazza (Ice Lab Bergamo). Il duo Ghilardi-Ambrosini si sono resi protagonisti di una prestazione solida, chiudendo il programma corto con 67.31 punti, migliorando di conseguenza anche il proprio primato personale. La performance è valsa il primo posto odierno, con un margine di 4.30 lunghezze sugli statunitensi Smirnova/Siianytsia e 4.72 punti sui georgiani Metelkina/Parkman. Si tratta di un viatico particolarmente favorevole nell'ottica della qualificazione alla Finale di Torino, in scena dall'8 all'11 dicembre. Ghilardi-Ambrosini otterranno l'accesso all'appuntamento programmato al Palavela vincendo il GP di Espoo, oppure piazzandosi secondi davanti alla coppia georgiana. Il verdetto in merito arriverà al termine del programma libero di domani. Tornando al corto odierno, giornata sfortunata per l'altra coppia azzurra Valesi-Piazza, che, complici due cadute (una a triplo twist completato e l'altra sul triplo flip), si sono fermati a 44.36 punti, attestandosi in ottava posizione. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). pdm/com 25-Nov-22 14:39