Seregni è di bronzo ai Mondiali Under 23 di triathlon

L'azzurra è terza ad Abu Dhabi, sesta piazza per la connazionale Arpinelli. ROMA (ITALPRESS) – Grande Italia e ottima Bianca Seregni, che ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nella prova riservata alle Under 23 alle World Triathlon Championship Finals di Abu Dhabi. A ruota Costanza Arpinelli, giunta al sesto posto, ha permesso alla Nazionale azzurra di piazzare due atlete nella top 10 di giornata. Seregni, che nella frazione di nuoto ha mostrato ancora una volta le proprie grandi qualità, staccando tutte le avversarie e uscendo dall'acqua da sola, è stata poi protagonista anche nella frazione ciclistica, in un gruppetto di sei con le britanniche Kate Waugh e Jessica Fullagar, le tedesche Annika Koch e Selina Klamt e l'ungherese Marta Kropkò. Al sesto giro in bici, poi, le due britanniche sono andate via insieme guadagnando progressivamente terreno e poi, nell'ultima frazione di corsa, la Waugh ha preso il volo da sola, mentre la connazionale veniva via via ripresa e staccata dalle altre, con Koch e Seregni che si sono messe sulle sue tracce. Alla fine è stata comunque la Waugh ha tagliare per prima il traguardo, con la Koch seconda e l'azzurra Bianca Seregni terza. Buona anche la prova di Costanza Arpinelli che, al termine di una gara nella quale ha confermato di poter recitare sempre da protagonista, ha conquistato un eccellente sesto posto. Beatrice Mallozzi, anche lei protagonista di una prova incoraggiante, infine, si è piazzata al 21esimo posto. – Foto Federazione Italiana Triathlon – (ITALPRESS). pdm/red 25-Nov-22 08:38