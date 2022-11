Abodi “Ritrovare armonia del sistema, per me tema molto importante”

"Dobbiamo fare in modo che le istituzioni ritrovino quell'armonia che abbiamo perso". FIRENZE (ITALPRESS) – "Per me un tema molto importante è l'armonia del sistema. Dobbiamo fare in modo che le istituzioni, dal più alto livello, il Coni, il ministero dello Sport con le sue articolazioni, il dipartimento, Sport e Salute, che è una società che attua le politiche pubbliche disegnate dal ministero, il Cip, ritrovino quell'armonia che oggettivamente e senza ipocrisie abbiamo perso". Lo ha detto il ministro dello sport, Andrea Abodi, intervenendo in collegamento agli Stati generali delle società sportive in svolgimento a Firenze. "Lo sport deve sentirsi rassicurato dalla collaborazione, nella piu' puntuale definizione dei ruoli, nella complementarietà e nel rispetto dei ruoli -ha aggiunto Abodi-. Sono convinto che ci siano tutte le condizioni per ricostruire questa armonia che è un fattore fondamentale per la nostra serenità lavorativa e per la chiarezza con la quale tutti dobbiamo perseguire il solo obiettivo" che è "migliorare la qualità della vita delle persone e delle comunità attraverso l'offerta di sport e di servizi ad essi collegati. Assicuro che questa sarà per me la priorità". – foto Image – (ITALPRESS). xb8/gm/red 26-Nov-22 12:28