Basket: Nba. 19 punti di Banchero al rientro, LeBron trascina i Lakers

Due rientri eccellenti: l'italoamericano ko con i Magic, James protagonista. NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Due rientri eccellenti si sono registrati nella notte Nba. Da una parte, a Orlando, si è rivisto Paolo Banchero; dall'altra, a San Antonio, LeBron James è tornato a trascinare i Lakers. Il 20enne statunitense con cittadinanza italiana, in campo dopo quasi tre settimane d'assenza (a causa di una distorsione alla caviglia), ha messo a referto 19 punti. Banchero, inserito nel quintetto degli Orlando Magic, non è riuscito però a portare alla vittoria i suoi compagni, che si sono arresi di fronte ai Philadelphia 76ers col punteggio di 99-107. Negli ospiti, sugli scudi, Milton e Harris, con rispettivamente 24 e 23 punti. La stella dei Los Angeles Lakers, invece, è tornata da protagonista dopo cinque partite lontano dai campi di gioco. LeBron James, con i suoi 21 punti, ha permesso al suo team di conquistare il primo successo in trasferta della stagione: 105-94 contro i San Antonio Spurs. Nelle altre gare della notte, da segnalare, le vittorie interne dei Golden State Warriors, 129-118 contro gli Utah Jazz, dei Milwaukee Bucks, 117-102 contro i Cleveland Cavaliers, e dei Boston Celtics, 122-104 contro i Sacramento Kings. Infine, due gare sono state decise ai tempi supplementari: New York Knicks-Portland Trail Blazers 129-132; Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls 123-119. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). pdm/red 26-Nov-22 13:46