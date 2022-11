Beach volley: Challenge Torquay. Due coppie azzurre in finale

Ranghieri-Carambula e Lupo-Rossi in scena nell'ultimo atto in Australia. ROMA (ITALPRESS) – Sarà derby azzurro in finale. Ottime notizie per il beach volley italiano arrivano da Torquay (in Australia), dove è in corso l'ultimo evento "Challenge" del Beach Pro Tour 2022. Dopo aver brillantemente superato fase a gironi e ottavi di finale, infatti, le due coppie azzurre composte da Adrian Carambula e Alex Ranghieri e da Daniele Lupo ed Enrico Rossi si sono guadagnate un posto in finale, in virtù dei successi arrivati tra la passata notte e questa mattina, rispettivamente nei quarti di finale e in semifinale. Alex Ranghieri e Adrian Carambula hanno ritrovato subito un ottimo feeling di coppia. La coppia azzurra questa notte ha prima superato 2-1 (19-21, 21-14, 15-13) gli svizzeri Metral-Haussener nei quarti di finale, per poi imporsi di forza 2-0 (27-25, 21-13) contro i portoghesi Pedrosa-Campos, conquistando così il primo posto disponibile per la finale. Obiettivo finale raggiunto anche da Daniele Lupo ed Enrico Rossi. Nei quarti di finale andati in scena sempre nella notte italiana infatti, la coppia dell'Aeronautica Militare ha superato 2-0 (21-15, 21-14) gli australiani Hodges-Schubert per poi garantirsi un posto in finale, grazie al successo al tie break (21-18, 17-21, 15-13 ) ottenuto ai danni dell'altra coppia di casa composta da Christopher McHugh e Paul Burnett. La finale è in programma domani alle 8 italiane. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 26-Nov-22 14:00