Calcio: Perugia. Castori “Col Genoa vogliamo vincere a tutti i costi”

"Sarà una gara di cartello". PERUGIA (ITALPRESS) – "Conosciamo il grande valore della squadra di Blessin e lo rispettiamo, ma siamo nella condizione di non poter avere timori reverenziali nei confronti di nessuno. Dobbiamo fare una grande partita, andare a manetta per tutti i 90 minuti e vogliamo vincere a tutti i costi. Sarà una gara di cartello". Così Fabrizio Castori, allenatore del Perugia, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Genoa. "Durante la sosta abbiamo lavorato molto bene sulla condizione fisica, che è fondamentale per il nostro modo di giocare – ha aggiunto Castori -. Abbiamo fatto uno step, siamo cresciuti. Sono molto contento di avere praticamente tutti a disposizione. Se alziamo il livello delle prestazioni possiamo fare risultato più facilmente. La squadra sta bene e mi aspetto un altro passo in avanti. Il gruppo è compatto e c'è entusiasmo. Speriamo di vincere, sarebbe una grande iniezione di autostima". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ame/xd6/gm/red 26-Nov-22 16:28