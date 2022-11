Fisr si avvicina a sport virtuali e simulati, Aracu “Noi laboratorio”

Solo in Italia si contano oltre 1.620.000 appassionati, compresi tra i 16 e i 40 anni, che seguono più volte al mese gli eventi di E-Sports. ROMA (ITALPRESS) – Gli E-Sports rappresentano la nuova frontiera dello sport mondiale. Le discipline virtuali e digitali fanno registrare ogni anno numeri in continua crescita, sia per quanto riguarda la pratica, sia per il seguito di tifosi e fan. Solo in Italia si contano oltre 1.620.000 appassionati, compresi tra i 16 e i 40 anni, che seguono più volte al mese gli eventi di E-Sports. In ambito mondiale il bacino di utenti e praticanti è impressionante e attira sempre di più sponsor ad investire nel settore. La nuova tendenza a livello planetario non poteva lasciare indifferente il mondo delle rotelle. La Federazione Italiana Sport Rotellistici in sinergia con World Skate, grazie al protocollo d'intesa di gennaio 2022, firmato dal Coni e dal Comnitato Promotore E-Sport Italia, si fa trovare pronta ad abbracciare un percorso che influenzerà in maniera decisiva l'andamento dello sport, anche di quello professionistico, nei prossimi anni. "Gli sports elettronici parlano ad un pubblico giovane – ha commentato il presidente Fisr e World Skate, Sabatino Aracu – Quello dei giovani è il mondo a cui le nostre federazioni si rivolgono – Questa nuova frontiera delle discipline simulate può aprire scenari interessanti e di prospettiva per gli sport a rotelle, come già sta accadendo da alcuni anni a livello internazionale in altre discipline. L'idea – ha spiegato Aracu – è quella di sviluppare campionati di E-Sports, in accordo con tutte le federazioni rotellistiche mondiali. La Fisr, che ha abbracciato subito la nuova tendenza, potrebbe essere un laboratorio per capire come indirizzare i progetti futuri. Il momento è quello giusto per aprire ad una novità, quella degli E-sports, ufficialmente riconosciuti dal Comitato Olimpico Internazionale. Lo stesso Coni e il presidente Malagò hanno in grande considerazione questo mondo, in prospettiva nazionale". – foto ufficio stampa Fisr – (ITALPRESS). gm/com 26-Nov-22 13:52