Mondiali2022: Belgio. Martinez “Lukaku sta bene ma non giocherà”

"In alcune partite abbiamo avuto difficoltà, ma stiamo crescendo" DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – "Il rientro di Romelu Lukaku è in programma per la terza partita. Si è già allenato due volte con il gruppo, sembra andare molto bene. Si allenerà anche oggi, vedremo. Contro il Marocco non giocherà non so se lo inseriremo nella lista dei 26 per la partita. Forse. Sembra in forma, ma non credo che verrà chiamato in causa. In un grande torneo, ogni giocatore ha un ruolo importante da svolgere, anche se non in campo". A dirlo è il commissario tecnico del Belgio, Roberto Martinez, alla vigilia della sfida contro il Marocco, valida per la seconda giornata Gruppo F del Mondiale 2022. I diavoli rossi nel match di esordio hanno piegato 1-0 il Canada e domani avranno la possibilità di ipotecare il loro passaggio al prossimo turno. "De Bruyne non aveva bisogno di scusarsi. È un vincente, vuole essere sempre al meglio. Questo è ciò che deve volere una squadra di alto livello", ha spiegato il tecnico dopo sottolineando l'impegno del centrocampista del Manchester City che contro il Canada non ha brillato. Infine, il ct belga non si è sbilanciato sulla formazione che manderà in campo e sul suo eventuale turnover: "Siamo ancora in una fase di recupero dopo la partita. Vedremo come si sentirà domani ogni singolo giocatore. Stile di gioco? In alcune partite abbiamo avuto difficoltà, ma adesso stiamo crescendo. Vogliamo rischiare, vogliamo costruire da dietro. Dobbiamo migliorare su questo aspetto". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/gm/red 26-Nov-22 13:27