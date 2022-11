Mondiali2022: Canada. Herdman “Con la Croazia momento decisivo”

"Abbiamo aspettato 36 anni per arrivare a un Mondiale, non ci servono motivazioni extra" DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – "E' un momento decisivo, un test infernale. Abbiamo aspettato 36 anni per arrivare a un Mondiale. Non c'è bisogno di motivazioni extra per questa squadra". Così il commissario tecnico del Canada, John Herdman, in vista della sfida contro la Croazia di domani. Un match da dentro o fuori ("do or die") per la nazionale canadese che all'esordio è stata sconfitta per 1-0 dal Belgio. Gli ultimi giorni sono stati però tutt'altro che sereni per Herdman, finito al centro delle polemiche per quel suo "Andiamo a fottere la Croazia", frase che ha chiaramente scatenato l'ira dei rivali. Un giornale croato ha pubblicato un fotomontaggio che ritrae Herdman nudo, fatta eccezione per la bocca e le parti intime ricoperte con la foglia del Canada, e la domanda provocatoria: "Hai dimostrato di avere la bocca, hai anche le p…?". "Quando ricevi un messaggio da tua moglie che ti dice che devi iniziare ad allenarti prima di tornare a casa, sì, pensi che sta succedendo qualcosa – ha risposto con ironia Herdman – Mia moglie vi sta cercando ragazzi, vorrebbe quel tipo in foto perchè io ho un po' più di pancia in realtà. Ho mangiato troppo". Insieme al ct in conferenza stampa è intervenuto il centrocampista Stephen Eustaquio: "I giornali non faranno giocare meglio qualcuno come Luka Modric o lo faranno sentire più motivato. Con tutto il rispetto per la Croazia, hanno un'ottima squadra e sarà dura per noi, ma sarà dura anche per loro. Abbiamo dimostrato di poter battere il Belgio, quindi può succedere di tutto". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/glb/red 26-Nov-22 17:46