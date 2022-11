Mondiali2022: Croazia. Dalic replica a ct Canada “Meritiamo rispetto”

Perisic "Dobbiamo far venir fuori la vera Croazia" DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Clima infuocato in vista del match tra Croazia e Canada, in programma domani, e che vale molto per entrambe le formazioni che sperano di conquistare un posto negli ottavi di finale del mondiale. A far surriscaldare gli animi è stato il ct del Canada John Herdman e quel suo "andremo a fottere la Croazia". Una dichiarazione che non ha fatto sicuramente piacere a tutto il popolo croato, tra l'altro reduce da un deludente pari per 0-0 col Marocco: "Non è proprio carino dire una cosa del genere, ma è un suo diritto – ha detto Zlatko Dalic, ct della Croazia in conferenza stampa – Di sicuro quelle parole non sono un segno di rispetto ma noi ce lo meritiamo, siamo i vicecampioni del mondo. La Croazia merita di essere rispettata, per il modo in cui gioca e per la sua condotta. Noi rispettiamo tutti e ci aspettiamo che i nostri avversari facciano altrettanto". Dalic sposta poi l'attenzione sul campo: "Dobbiamo dimostrare siamo migliori. E' una partita cruciale. Dobbiamo essere aggressivi. Il Canada ha giocato alla grande contro il Belgio". Poi sulle condizioni di Vlasic: "Non si è allenato con noi ieri sera, ma in generale abbiamo molta più energia di quella che avevamo nella prima partita". Poche indicazioni da parte di Dalic sulla formazione che scenderà in campo: "Non vi dirò l'undici titolare e chi giocherà come attaccante. Abbiamo quattro attaccanti, ognuno gioca a modo suo. Per domani sceglieremo il migliore che abbiamo. Dobbiamo stare attenti. Molte di queste nazionali 'piccole' stanno sorprendendo tutti". Insieme a Dalic in conferenza stampa è intervenuto Ivan Perisic: "Dobbiamo far venir fuori la vera Croazia – ha sottolineato l'esterno d'attacco del Tottenham -. Dobbiamo tornare a com'eravamo in Nations League. Se sarà il mio ultimo Mondiale? L'attenzione è sulla prossima partita. Dopodiché, cosa accadrà nei prossimi 2-3 anni, non lo so". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/glb/red 26-Nov-22 16:35