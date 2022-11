Mondiali2022: Germania. Flick “Abbiamo qualità per battere la Spagna”

"Faremo tutto il possibile per far sì che la porta per gli ottavi resti ancora aperta" DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – "Sarà fondamentale riuscire a vincere i duelli. Vogliamo fornire la migliore prestazione possibile. Loro giocano col proprio sistema indipendentemente dall'avversario, un po' come il Barcellona". Così Hansi Flick, commissario tecnico della Germania, in conferenza stampa, in vista del big match del gruppo E contro la Spagna. I tedeschi sono reduci dal ko in rimonta, a sorpresa, contro il Giappone, mentre gli spagnoli nella loro prima uscita hanno travolto per 7-0 la Costa Rica. Flick non vuole cali di concentrazione per una gara che vale tanto, a tal punto che l'allenatore ha deciso di presentarsi da solo davanti alla stampa, senza alcun calciatore per "evitargli un lungo viaggio, avremmo potuto farla nel nostro media center, perché è davvero buono, ma dobbiamo accettarlo". Gli iberici hanno tanti campioni e non solo. "Hanno un'incredibile qualità nella squadra. Busquets è il loro cuore. Non vediamo l'ora di giocare". La sconfitta contro i nipponici pesa come un macigno: "Molte cose sono andate estremamente male – ha detto Flick -. È importante che la squadra lo riconosca. Ne abbiamo parlato. Siamo assolutamente convinti dell'idea di come giocare, vogliamo dimostrarlo domani". "Era una sconfitta che avremmo potuto evitare – ammette ancora il ct della Mannschaft – Abbiamo una squadra con tante qualità e questo è uno dei motivi per cui siamo positivi". L'allenatore dei tedeschi stima Luis Enrique e in generale la Spagna: "Sono una formazione tecnica. Faremo tutto il possibile per assicurarci che la porta per gli ottavi di finale sia ancora aperta per noi. Questa è la prima finale per noi in questa Coppa del Mondo, abbiamo la qualità per vincere queste partite". Infine, Flick si è soffermato sulla formazione: "Sanè? Dobbiamo aspettarlo. Si allenerà più tardi, vedremo come va l'allenamento. Deciderò domani. Kimmich, Goretzka e Gündogan nell'undici titolare? E' possibile che tutti e tre giochino insieme a centrocampo". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/glb/red 26-Nov-22 15:28