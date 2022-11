Mondiali2022: Marocco. Regragui “Faremo di tutto per qualificarci”

"Il Belgio è una grande squadra, faremo la nostra partita" DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Il Marocco sogna di superare la fase a gironi del Mondiale del Qatar. Il pareggio del match di esordio contro la favorita Croazia ha dato slancio alla formazione africana che domani sfiderà il Belgio. In caso di vittoria, la compagine guidata dal ct Hoalid Regragui si metterebbe in una situazione piuttosto favorevole: "Il Belgio è una grande squadra – ha spiegato l'allenatore marocchino -. Faremo la nostra partita. Sono convinto che loro faranno un salto di qualità rispetto allo scorso match, ma siamo pronti a farlo anche noi". Il Belgio è sicuramente una squadra esperta, ma Regragui non vuole partire battuto, anche perchè può far affidamento di alcuni giocatori di indiscusso valore, come Noussair Mazraoui, laterale del Bayern Monaco, o Achraf Hakimi, in forza al Psg: "Mazraoui ci sarà, così come Hakimi e il capitano Saiss, che hanno avuto qualche piccolo fastidio. Bisogna dare tutto in campo, anche a costo di rischiare degli infortuni. Faremo di tutto per qualificarci. La cosa più importante è prendere punti e non perdere. Ovviamente giocheremo per vincere, ripeto, vogliamo qualificarci". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/gm/red 26-Nov-22 13:29