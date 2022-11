Mondiali2022: Spagna. Luis Enrique “Germania forte, sarà banco di prova”

Dani Olmo "Possibilità di vittoria della coppa? La strada è ancora lunga" DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Dopo la vittoria per 7-0 contro la Costa Rica, la Spagna vuole bissare il successo e conquistare aritmeticamente la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale in Qatar. Le Furie Rosse dovranno però vedersela contro una Germania ferita e arrabbiata, battuta in rimonta all'esordio dal Giappone. "Guardi la loro maglia e vedi quattro stelle – ha detto Luis Enrique, ct della Spagna -. Li ho affrontati già nel 1994 e la differenza fisica era notevole, tanta potenza… Sanno competere, cambiare modulo: sono la Germania. La loro storia è piena di calciatori mondiali. Noi, dal canto nostro, siamo però convinti di poter vincere. Per noi sarà un grande banco di prova". Una gara delicata più per i tedeschi che per gli spagnoli, ma Luis Enrique vuol tenere tutti sul pezzo: "Loro giocano sempre in attacco, cercano sempre di pressare il campo avversario, di avere palla… Sono la squadra che ci somiglia di più. Sarà una partita aperta". Il rotondissimo successo contro la Costa Rica è ormai acqua passata, si guarda avanti: "Sono tre punti e basta. Non bisogna essere troppo sicuri di sé". Poi sull'undici che scenderà in campo: "Non ho un undici per ogni partita, non lavoro così. Variamo a seconda di ciò che vediamo in allenamento. Non ho scelto un undici. Siamo convinti che non sia importante l'undici, ma i 16 giocatori che giocheranno". Infine, sull'andamento della competizione: "Prevale l'equilibrio e abbiamo visto tante sorprese, questo è il bello del calcio. Ognuno ha la sua opinione su chi gioca meglio. Io ho un'idea di quello che vedo nelle altre squadre", ha concluso Luis Enrique. Col tecnico spagnolo è intervenuto in conferenza stampa anche il centrocampista Dani Olmo: "Possibilità di vittoria della coppa? Bisogna stare sereni, intanto ci aspetta una finale contro la Germania e c'è ancora molta strada da fare. L'obiettivo è giocare sette partite e noi ne abbiamo giocata solo una su sette. Stiamo bene, siamo consapevoli di non aver ancora fatto nulla". – Foto Live Photo Sport – (ITALPRESS). xd6/glb/red 26-Nov-22 15:26