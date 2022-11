Pattinaggio: GP figura. Ghilardi-Ambrosini trionfano in Finlandia

La coppia azzurra ottiene il pass per la Finale di Torino. ROMA (ITALPRESS) – Buone notizie dalla Finlandia. Il GP di Espoo, ultima tappa del Grand Prix di pattinaggio di figura ha visto trionfare Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini (Fiamme Azzurre); settimo posto invece per Anna Valesi-Manuel Piazza (Ice Lab Bergamo). Ghilardi e Ambrosini, dopo aver chiuso in testa il corto, si sono confermati nel libero, pattinando un programma convincente, valso loro un successo perentorio. Gli azzurri hanno raggiunto il punteggio di 189.74, ritoccando peraltro il proprio primato personale. Oltre a ottenere la prima vittoria della carriera nel Grand Prix, Ghilardi-Ambrosini sono diventati la seconda coppia di artistico italiana dopo Stefania Berton-Ondrej Hotarek a imporsi nel circuito più prestigioso. Soprattutto, il risultato è valso loro la qualificazione alla Finale di Torino, in scena dall'8 all'11 dicembre, alla quale l'Italia sarà presente con una folta rappresentativa. Sul ghiaccio del Palavela saranno infatti impegnati anche Daniel Grassl (Fiamme Oro) nell'artistico maschile, Sara Conti-Niccolò Macii (Icelab Bergamo) nelle coppie di artistico e Charlene Guignard-Marco Fabbri (Fiamme Azzurre) nelle coppie di danza. Inoltre, sarà della partita Nikolaj Memola (Ice Lab) nella competizione juniores maschile. Tornando al GP di Espoo, Valesi-Piazza hanno recuperato una posizione in classifica rispetto al programma corto, concludendo al 7° posto con il punteggio complessivo di 129.02. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). pdm/com 26-Nov-22 14:08