Sci alpino: Gut-Behrami vince il gigante di Killington davanti a Bassino

Nona Federica Brignone, Melesi 11esima dopo aver rimontato 18 posizioni KILLINGTON (USA) (ITALPRESS) – E' subito Lara Gut-Behrami. La sciatrice elvetica fa suo il gigante di Killington, negli Stati Uniti, prima gara di specialità nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2022/2023. Per lei 35esimo successo della carriera, nonché 66esimo podio, grazie a una grande seconda manche. Terza al termine della prima prova, infatti, la ticinese ha interpretato meglio di tutte una pista corta, la cui partenza sia nella prima sia nella seconda prova era stata abbassata a causa del vento. Gut-Behrami ha chiuso con il crono di 1'44"08 precedendo l'italiana Marta Bassino. La 26enne di Borgo San Dalmazzo, che su questa pista nel 2019 aveva conquistato la prima vittoria in carriera, si è dovuta arrendere alla rivale rossocrociata per soli 7 centesimi salendo così per la 22esima volta in carriera sul podio. Terza piazza per la svedese Sara Hector: la campionessa olimpica in carica aveva concluso al comando la prima manche ma nella seconda ha probabilmente pagato dazio a una pista un po' segnata. Giornata non proprio positiva per l'altra azzurra Federica Brignone che su questo tracciato vinse nel 2018: partita con il pettorale numero 1, la lombarda aveva chiuso al 13esimo posto la prima manche prima di recuperare quattro posizioni e archiviare la gara con un ritardo di 95 centesimi dalla vincitrice. Giornata da incorniciare per l'altra lombarda in gara, Roberta Melesi: qualificata alla seconda manche con il 29esimo cronometro, ha sfruttato al meglio l'inversione delle trenta e su una pista pressoché perfetta ha piazzato il miglior tempo recuperando 18 posizioni e chiudendo all'11esimo posto. Per la 26enne delle Fiamme Oro si tratta del miglior risultato in carriera in Coppa del Mondo. E, a proposito di migliori risultati, merita una menzione la 16enne Lara Colturi, piemontese di nascita ma albanese di passaporto che oggi ha conquistato i primi punti della carriera in Coppa del Mondo: la figlia dell'ex olimpionica Daniela Ceccarelli ha concluso al 17esimo posto partendo tra l'altro nella prima manche con il pettorale 58, numero più alto tra le atlete che sono riuscite a qualificarsi alla seconda prova. foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xg3/glb/red 26-Nov-22 20:20