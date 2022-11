Sondaggi, Sale il consenso per Meloni-Fdi e il M5S supera il Pd

ROMA (ITALPRESS) – Aumenta il consento per il partito della Premier Giorgia Meloni che si attesta al 31,4%, mentre il M5S supera il Pd e il Terzo polo raggiunge Forza Italia. E' quanto emerge dal sondaggio mensile di Nando Pagnoncelli (Ipsos) sul Corriere della Sera. Quasi un italiano su due (49%) esprime un giudizio positivo su Giorgia Meloni e il 46% sul governo. Rispetto al mese scorso l'indice di gradimento (rapporto tra positivi e negativi escludendo coloro che non esprimono un giudizio) sale di quattro punti sia per l'esecutivo (da 51 a 55) sia per la premier (da 54 a 58). FdI consolida quindi il primato raggiungendo il 31,4% delle intenzioni di voto, in aumento di 1,6% rispetto ad ottobre e di ben 5,4% rispetto alle politiche. Al secondo posto il M5S con il 17,5% (+1,5%) scavalca il Pd che scende al 17,2% (-1,6%). A seguire la Lega che perde ulteriormente terreno (-0,7%) attestandosi al 7,3%, quindi Forza Italia, in ripresa (+0,7%), appaiata ad Azione-Italia viva al 6,8%. Da segnalare il trend positivo (+0,5%) dell'alleanza Verdi-Sinistra-Reti civiche che fa registrare il 4,2%. Nel complesso il centrodestra, trainato dal partito di Giorgia Meloni, raggiunge il 46,7% dei consensi, guadagnando terreno (+5,5%) sul centrosinistra (23,5%), in ulteriore calo rispetto al risultato delle urne. Riguardo il gradimento dei leader: Giuseppe Conte con un indice pari a 33 fa segnare un aumento di tre punti rispetto a fine ottobre. Matteo Salvini si conferma al secondo posto (26), seguito da Silvio Berlusconi (23), Maurizio Lupi e Carlo Calenda (appaiati a 20). Enrico Letta perde 5 punti (17). In aumento Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli nonostante la vicenda Aboubakar Soumahoro. – foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). pc/red 26-Nov-22 08:26