Tennis: Davis. Auger-Aliassime piega Musetti, Italia-Canada al doppio

Il numero 6 del ranking mondiale batte il toscano col punteggio di 6-3 6-4. MALAGA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Tutto in parità (1-1) dopo i singolari fra Italia e Canada nella semifinale di Coppa Davis in scena sul veloce indoor di Malaga, in Spagna. Dopo il bel successo di Lorenzo Sonego su Denis Shapovalov nel primo singolare, Lorenzo Musetti ha ceduto in due set di fronte a Felix Auger-Aliassime. Il 20enne toscano, numero 23 del mondo, nulla ha potuto contro il sesto giocatore del ranking internazionale, che si è imposto col punteggio di 6-3 6-4. Adesso la sfida sarà decisa al doppio di spareggio. Per l'Italia il capitano non giocatore Filippo Volandri dovrebbe schierare Fabio Fognini e Simone Bolelli, vincitori nei quarti di finale contro gli Usa; per il team canadese, invece, dovrebbe giocare, come nell'incontro vinto contro la Germania, il duo composto da Shapovalov e dall'esperto Vasek Pospisil. Non sono da escludere, però, sorprese nelle due formazioni. La vincente di questa semifinale sfiderà domani l'Australia: in palio la storica e ambita insalatiera, che gli azzurri non alzano al cielo dal 1976, ovvero dai tempi di Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Tonino Zugarelli, con capitano non giocatore Nicola Pietrangeli. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). pdm/red 26-Nov-22 18:32