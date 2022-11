Tennis: Davis. Sonego batte Shapovalov, Italia avanti 1-0 sul Canada

Il piemontese vince al terzo set dopo circa tre ore e un quarto di lotta. MALAGA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Buona la prima per l'Italia di Coppa Davis nella semifinale contro il Canada in scena sul veloce indoor di Malaga, in Spagna. Nel primo singolare dell'incontro il piemontese Lorenzo Sonego, numero 45 del mondo, ha battuto il nordamericano di nascita israeliana e di origini russo-ucraine Denis Shapovalov, numero 18 del ranking internazionale, col punteggio di 7-6 (4) 6-7 (5) 6-4, dopo circa tre ore e un quarto di autentica lotta. Nel primo parziale l'azzurro ha mostrato più coraggio e ha avuto la meglio giocando un tiebreak esemplare. Nel secondo set Sonego ha annullato 5 set point all'avversario, sul 5-4 per il canadese, prima di arrendersi al tiebreak, commettendo un doppio fallo sul 5-5. Nel terzo parziale, infine, il piemontese ha fatto il break decisivo sul 5-4, dopo un lungo testa a testa. A seguire si disputa l'altro singolare, che oppone il toscano Lorenzo Musetti, numero 23 del mondo, a Felix Auger-Aliassime, attualmente sesto nel ranking Atp. La vincente di questa semifinale sfiderà domani l'Australia: in palio la storica e ambita insalatiera, che l'Italia, oggi capitanata da Filippo Volandri, non alza al cielo dal 1976, ovvero dai tempi di Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Tonino Zugarelli, con capitano non giocatore Nicola Pietrangeli. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 26-Nov-22 16:41