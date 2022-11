Venezia, Vanoli “A Palermo voglio vedere passi avanti”

"Abbiamo lavorato tanto e molto bene". VENEZIA (ITALPRESS) – Per capire se le due settimane di sosta avranno fatto bene al Venezia bisognerà aspettare la sfida di domani a Palermo. Sono stati quindici giorni in cui il tecnico Paolo Vanoli ha potuto conoscere meglio la squadra e viceversa. "Abbiamo lavorato tanto e molto bene. Mancava qualcosa a livello fisico e, con il rientro dei nazionali, ne abbiamo approfittato anche per intervenire sull'aspetto tecnico-tattico. Dovremmo essere bravi a uscire da questa situazione: tutto dipende da noi, dalla nostra volontà e da cosa fare del nostro futuro" spiega il tecnico. Se il Venezia ha qualche problema nei rifornimenti davanti, molto dipende anche da come arrivano i passaggi. Vanoli ha cercato d'intervenire pure su questi aspetti. "È una squadra che deve capire cosa sono gli spazi e come attaccarli. Far correre indietro l'avversario, e io ne so qualcosa essendo stato difensore, diventa più difficile per gli altri, specie in un campionato difficile come questo. Non dobbiamo fare come contro la Reggina ma dobbiamo capire i tempi e i modi della partita. Ci sono ancora 72 punti in palio, la quota salvezza è a 42 e Palermo è una tappa della nostra crescita, senza perdere lucidità e testa" prosegue Vanoli. Per la trasferta in Sicilia, non sono stati convocati Connolly, Cuisance, Haps (squalificato) e Maenpaa. Ma dalla Sicilia, parte la corsa finale verso la chiusura del girone d'andata. "Da qui a fine dicembre, devo capire su chi mi devo fidare. Non si può andare nello sconforto, ci sono tanti punti a disposizione. Domani voglio vedere un passo in avanti; Palermo è un campo infuocato e, a oggi, tranne il Perugia, tutte le squadre più forti di noi. Si deve guardare a tutti gli aspetti, da quello fisico al mentale e per salvarsi, la qualità spesso non basta. Arrivo dalla gavetta, a tutti i ragazzi dico le cose in faccia apertamente. E togliere gli alibi. Ho imparato questo nella mia vita. Ora dobbiamo solo pensare a lottare e lavorare molto" fa sapere Vanoli che considera la trasferta del Renzo Barbera come pericolosa. "Il Palermo può cambiare sistema di gioco, ha due giocatori come Brunori e Di Mariano e sono molto forti nelle ripartenze e dovremmo stare attenti. Sappiamo quale ambiente affronteremo e dovremmo essere molto bravi" continua Vanoli. – foto Italpress – (ITALPRESS). rag/gm/red 26-Nov-22 17:04