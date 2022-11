Atletica: Maratona Firenze. Doppietta etiope con Kebebe e Baysa

Per Kebebe secondo crono di sempre della corsa a soli 5" dal record FIRENZE (ITALPRESS) – Doppietta etiope alla Firenze Marathon 2022. A vincere tra gli uomini è stato Debele Fikadu Kebele in 2h08'45", secondo crono di sempre della storia della corsa e a soli 5" dal primato di gara che continua così a risalire al 2006. Seconda piazza per il keniano Samuel Lomoi che termina in 2h09'00", mentre è terzo il bahrenita Abdi Hibrahim Abdo in 2h10'58". Tra gli italiani troviamo Khalid Jbari (Athletic Club 96 Alperia), marocchino equiparato italiano, che alla fine è 7° in 2h21'32" e a seguire è 11° Andrea Soffientini (Dinamo Sport), che era stato ottavo lo scorso anno e che ha chiuso in 2h26'36". Tra le donne vince Tesema Atsede Baysa in 2h25'13" (il record della Salpeter di 2h24'17" non ha vacillato). Secondo gradino del podio per la keniana Rodah Jepkorir Tanui in 2h 26'21" e terzo posto per la ruandese, da anni stabile in zona Siena, Clementine Mukandanga con 2h 28'00". Prima italiana sul traguardo, 7^, alla fine è Denise Tappatà (Stamura Ancona Asd) con 2h51'00" che vince la sfida 'tricolore' con Federica Proietti (Calcestruzzi Corradini Rubiera) che perde un po' nel finale e arriva in 2h53'59" come 8^ donna assoluta. Lo start è stato dato dal sindaco Dario Nardella, presente tra gli altri anche l'assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione e il presidente nazionale della Federatletica Stefano Mei, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. – foto ufficio stampa Firenze Marathon – (ITALPRESS). fsc/com 27-Nov-22 13:17