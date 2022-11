Calcio: Agnelli “Crearsi giocatori in casa passaggio di sostenibilità”

"Seconde squadre? La Juve non è una onlus, non lo fa per le nazionali" TORINO (ITALPRESS) – "Non stiamo parlando di innovazione, in Spagna le seconde squadre esistono da 60 anni, si tratta di copiare quello che gli altri fanno bene. E' utilissimo, è un passaggio di sostenibilità crearsi dei giocatori in casa. Si danno giocatori alle Nazionali, sono più pronti, c'è voluto un momento di discontinuità per realizzarle. Ma una società come la Juventus non è una onlus, non lavora per le nazionali". Lo ha detto il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, alla tavola rotonda "Le seconde squadre in Italia e in Europa, modello per il futuro?". "Sapevamo che sarebbero serviti dai 3 ai 5 anni per avere i frutti", ha sottolineato Agnelli. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/red 27-Nov-22 12:46