Calcio: Casini “3-4 club pronti a formare la seconda squadra”

"C'è il tema dei prestiti e dei costi da affrontare" TORINO (ITALPRESS) – "Ci sono già 3-4 squadre pronte" a entrare nel progetto delle seconde squadre, come già da anni sta facendo la Juventus. Lo ha detto il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, partecipando alla tavola rotonda organizzata con la Juventus intitolata "Le seconde squadre in Italia e in Europa, modello per il futuro?. "E' emerso che il modello italiano è molto differente da quelli europei. La Juve, nel bene e nel male, è un'eccezione. Lo vediamo anche nel calcio femminile, a livello di investimenti – ha aggiunto Casini -. Ci sono già 3-4 squadre pronte a entrare nel progetto seconde squadre, a condizioni diverse. C'è il tema dei prestiti ma soprattutto il tema dei costi da affrontare". 27-Nov-22