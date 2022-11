Calcio: Gravina “Seconde squadre fanno bene a Nazionali, rivedere norme”

"Bisogna accelerare un processo di rinnovamento", dice il presidente Figc TORINO (ITALPRESS) – "Io credo che il progetto seconde squadre faccia bene sicuramente alle nazionali, ma i numeri dicono che ha fatto bene anche alla Juventus. Basti pensare che ha schierato nella sua seconda squadra 97 calciatori, e 27 hanno già esordito in prima squadra con un buon minutaggio. Se mettiamo insieme questo risultato con ciò che la Serie A esprime, qualche riflessione forse bisognerà farla e comunque bisognerà accelerare un processo di rinnovamento". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, alla tavola rotonda organizzata con la Juventus intitolata "Le seconde squadre in Italia e in Europa, modello per il futuro? "Il progetto seconde squadre è iniziato in maniera molto frettolosa e poco approfondita, in un momento in cui la Figc era commissariata, ma mi sembra che la società che ha avviato questo progetto stia ora avendo ritorni positivi – ha aggiunto Gravina -. Vanno eliminati tutti quegli errori commessi in avvio del progetto, aiutando i dirigenti ad avere maggiore fiducia verso i giovani italiani". "E noi – ha sottolineato Gravina – dobbiamo capire se le norme adottate nel 2018 sono valide o vanno riformate. Per me vanno riviste, alla luce anche dell'esperienza di altre federazioni. Dobbiamo riflettere insieme. Forse il modello tedesco è quello a noi più vicino. Non c'è più tempo da perdere". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/red 27-Nov-22 12:11