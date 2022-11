Calciomercato: Milan. Stampa, Leao nel mirino dello United a gennaio

Piace il portoghese dopo l'addio di Ronaldo. L'alternativa è Gakpo MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Cody Gakpo o Rafael Leao. Il Manchester United ha bisogno di un attaccante dopo il divorzio con Cristiano Ronaldo ed Erik ten Hag, secondo "Espn", ha fatto due richieste per gennaio: una riguarda il 23enne del Psv, che tanto bene sta facendo con l'Olanda ai Mondiali, l'altra il portoghese del Milan. Nonostante la poderosa campagna acquisti estiva, l'addio di CR7 ha scompaginato i piani e l'ex manager dell'Ajax vuole subito, a gennaio, un rinforzo. Gakpo, di cui ten Hag è da tempo ammiratore, è valutato 55 milioni di euro dal Psv; l'alternativa è la pista che porta a Leao, 23 anni anche lui e a segno all'esordio in Qatar con il Portogallo. Il milanista, Mvp della scorsa Serie A, ha un contratto in scadenza nel 2024 e piace anche ad altre big inglesi, il Chelsea in testa. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/red 27-Nov-22 11:39