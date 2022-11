Mondiali2022: Brasile. Tite “Su Neymar un rodeo di falli, ma rientrerà”

"I talenti vanno preservati. Danilo? Penso che riavremo anche lui" DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – "Su Neymar c'è stato un rodeo di falli. Se vogliamo premiare lo spettacolo, dobbiamo stare attenti e tutelare soprattutto i grandi giocatori. E' un dato di fatto, questi falli devono essere proibiti". Lo dice il ct del Brasile Tite alla luce dell'infortunio alla caviglia che costringerà Neymar a saltare di certo i match contro Svizzera e Serbia, con un grande punto interrogativo sull'eventuale fase a eliminazione diretta. L'asso del Paris Saint Germain è stato costretto a lasciare il campo per un'entrata molto dura di Milenkovic contro la Serbia: per lui caviglia destra ko e cammino Mondiale piuttosto incerto. Ma Tite, in conferenza stampa, professa ottimismo: "Credo che Neymar, così come Danilo, continueranno a giocare il Mondiale. A livello clinico è possibile, i medici me lo hanno detto. Credo che potremo utilizzarli ancora". Quanto ai sostituti, Tite ha mantenuto il massimo riserbo. "La squadra è già definita ma me la tengo per me. Militao ha già giocato da terzino destro, Dani Alves costruisce gioco, al di là della qualità tecnica e della leadership che ha. Morale della storia? Non dirò chi giocherà". Uno tra Antony e Rodrygo prenderà il posto di Neymar. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/red 27-Nov-22 14:10