Mondiali2022: Camerun. Song “Serbia determinante, sappiamo cosa fare”

"Ci siamo messi in una situazione difficile, serve più concretezza" DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – "Sappiamo cosa ci aspetta e cosa dobbiamo fare. Il match di domani è determinante". Lo ha detto il ct del Camerun, Rigobert Song, alla vigilia della sfida alla Serbia che, dopo la sconfitta contro la Svizzera, sarà cruciale per il cammino dei Leoni Indomabili in Qatar. "Ci siamo messi in una situazione difficile – ammette in conferenza stampa -. Contro la Svizzera abbiamo cominciato bene, ma nella ripresa abbiamo avuto alcune disattenzioni e questo ci ha penalizzato. Siamo determinati, questo è nel Dna dei nostri giocatori. Non abbiamo più niente da perdere. Bisognerà dare il 100% e concretizzare le azioni che costruiremo". A chi gli fa domande sul proprio futuro da ct, Song replica così: "Ho un contratto di 2 anni, ma sono concentrato su domani. Vedremo più in là cosa dovremo fare". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/red 27-Nov-22 16:54