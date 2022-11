Mondiali2022: Corea del Sud. Bento “No pressioni, rispettiamo Ghana”

"Partita difficile ma abbiamo tutto per fare bene" AL RAYYAN (QATAR) (ITALPRESS) – "Non sento alcuna pressione, non l'ho mai sentita e mai la sentirò". Paulo Bento, ct della Corea del Sud, cerca di trasmettere serenità ai suoi alla vigilia della sfida col Ghana. Una partita da dentro o fuori per entrambe: gli asiatici hanno pareggiato all'esordio con l'Uruguay, le Black Stars sono state battute dal Portogallo. "Andremo in campo concentrati per vincere e spero che anche i miei calciatori non sentano pressioni – l'auspicio del tecnico – Ci aspetta una partita difficile ma abbiamo le qualità per fare bene. Abbiamo il massimo rispetto per il Ghana, sappiamo quanto sono bravi, hanno giocatori di grande tecnica e sono anche molto rapidi in avanti. Cercheremo di controllare la partita ma soprattutto dobbiamo provare a essere noi stessi". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 27-Nov-22 15:03