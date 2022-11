Mondiali2022: Iran. Critiche Klinsmann, Federazione “Si dimetta da Fifa”

Il ct Queiroz rincara la dose "Parole vergognose" DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – La Federcalcio iraniana ha chiesto alla Fifa le dimissioni di Jurgen Klinsmann, componente del gruppo tecnico della Federazione internazionale ai Mondiali del Qatar. Dopo Iran-Galles, match vinto da Azmoun e compagni nel finale, l'ex attaccante di Inter e Bayern Monaco ha parlato di "condizionamenti" della formazione asiatica "nei confronti dell'arbitro: non è casuale, è parte della loro cultura, del loro modo di giocare". Parole che non sono piaciute alla Federcalcio di Teheran, che ha chiesto ufficialmente alla Fifa "le scuse di Klinsmann e le sue dimissioni". Inoltre, un invito a Klinsmann "a visitare il ritiro della Nazionale a Doha, per conoscere la millenaria cultura persiana e i valori del calcio e dello sport". Sulla vicenda è intervenuto anche il ct dell'Iran, il portoghese Carlos Queiroz, secondo cui le parole del tedesco sono "una vergogna per il calcio". – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). fsc/red 27-Nov-22 11:15