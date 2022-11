Mondiali2022: Portogallo. Santos “Uruguay ha grande qualità, gioca Pepe”

"Ronaldo, Felix e Leao dal 1'? Tutto è possibile" DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Sarà Pepe a sostituire domani l'infortunato Danilo Pereira nel match cruciale per il Portogallo contro l'Uruguay. Non ha dubbi il ct, Fernando Santos, nonostante il difensore del Porto abbia giocato poco negli ultimi due mesi causa infortunio. "Pepe è un mostro. Voi evocate giocatori che hanno un peso considerevole nello spogliatoio, Pepe è uno di loro – afferma in conferenza stampa -. Giocherà domani. Non ci saranno problemi, è sempre pronto. Danilo? Non riusciamo a capire come si sia fatto male. Dobbiamo capire ora come si riprenderà". Per il difensore frattura di tre costole. Ronaldo, Felix e Leao, tutti e tre a segno contro il Ghana, potrebbero essere titolari. "C'è qualcosa di impossibile nel calcio? Devo guardare alla struttura della squadra – replica -. I giocatori sanno cosa voglio da loro e sono concentrati su questo. Non è essere calcio balilla". Rispetto all'Uruguay che ha eliminato i lusitani nel 2018, questo è inevitabilmente diverso. "Cavani e Suarez avevano cinque anni in meno, ma continuano ad avere enormi qualità. In Russia era una grande Nazionale, lo è anche questa. Non c'erano Valverde, Darwin Nunez, ma altri di enorme qualità. E' una squadra forte, con qualità tecnica, equilibrata". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/red 27-Nov-22 15:21