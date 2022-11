Mondiali2022: Serbia. Stojkovic “Il nostro torneo inizia col Camerun”

"Vlahovic e Mitrovic stanno meglio, vedremo se partiranno dal 1'" DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – "Speriamo con il nostro stile di gioco di poter domare i leoni". Così Dragan Stojkovic, ct della Serbia, alla vigilia del decisivo incrocio contro il Camerun, soprannominati appunto i Leoni Indomabili, ai Mondiali in Qatar. "Non sarà facile, perchè sono seri e forti, ma venderemo cara la pelle", assicura Stojkovic, secondo cui la Coppa del mondo per la Serbia, sconfitta dal Brasile all'esordio, "comincia" contro gli africani. "Sappiamo che dovremo giocarci il passaggio del turno contro Camerun e Svizzera – sottolinea in conferenza stampa – Abbiamo preparato la partita al meglio e anche a livello di infortuni stiamo decisamente meglio". Gli esempi sono Vlahovic e Mitrovic e "domani si vedrà" se potranno partire dall'inizio. "Kostic? E' in buona forma e questo mi rende felice, non era così 4-5 giorni fa". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/red 27-Nov-22 17:49