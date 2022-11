Mondiali2022: Svizzera, Yakin “Assenza Neymar non cambia nulla”

Shaqiri: "Anche il Brasile ha dei punti deboli e proveremo a sfruttarli" DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – "Non c'è Neymar ma il Brasile potrebbe allestire tre grandi squadre. Affronteremo una nazionale di altissimo livello e dobbiamo concentrarci su quello che dobbiamo fare noi". Murat Yakin, ct della Svizzera, non dà troppo peso all'assenza del fuoriclasse del Psg nella Seleçao. "Non cambia nulla per noi – insiste – anche perchè non possiamo concentrarci su un solo calciatore". Per il tecnico elvetico la sfida al Brasile ha un sapore speciale: "Non vedo l'ora. Da bambino amavo vedere giocare la Seleçao, forse è anche per questo che sono diventato un calciatore professionista e anche per questo sono stato molto contento del sorteggio. Sarà una partita tattica e dovremo giocare da squadra". Quattro anni fa, la Svizzera fu capace di fermare il Brasile sull'1-1: "Fu una partita difficile e riuscimmo a ottenere un bel risultato. Siamo coscienti di poterlo fare ancora: rispetto al 2018 la nostra squadra è cresciuta, ha più esperienza. È tutto aperto, dovremo spingerci al limite, il fatto che il Mondiale si gioca a metà stagione ci permette di avere giocatori tutti in ottima forma". "Tutti i giocatori hanno i loro punti forti, sono giocatori veloci e fanno un bel calcio ma anche loro hanno dei punti deboli e proveremo a sfruttarli – ha aggiunto Xherdan Shaqiri – Anche noi abbiamo giocatori che sanno essere decisivi ma abbiamo sempre vinto giocando da squadra, uniti, ed è quello che faremo anche domani. Lotteremo uniti fino all'ultimo minuto". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 27-Nov-22 16:00