Tennis: Davis. Italia e Spagna wild card per il 2023, niente preliminari

Saranno qualificate di diritto come Australia e Canada MALAGA (SPAGNA) (ITALPRESS) – L'Italia e la Spagna hanno ricevuto una wild card per le Davis Cup Finals del 2023, e dunque disputeranno direttamente la fase a gironi, senza passare per i preliminari di febbraio (3-4 o 4-5 le date degli incontri). Qualificate di diritto per la fase finale, come da regolamento, anche le due finaliste dell'edizione 2022, Australia e Canada. Lo comunica la Federtennis. Le altre nazionali che hanno preso parte alla fase finale di quest'anno affronteranno le 12 vincitrici dei playoff del World Group I dello scorso settembre. Di queste 24, le prime 12 in base all'attuale ranking per nazioni sono teste di serie, e affronteranno una delle altre 12. Il sorteggio è in programma a Malaga alle 11.45 prima della finale. Al sorteggio per i preliminari di febbraio parteciperanno lo spagnolo David Ferrer, oggi direttore delle Davis Cup by Rakuten Finals che da giocatore ha trionfato tre volte (2008, 2009, 2011), e l'australiano Mark Woodforde, icona del doppio, vincitore nel 1999 e oggi a capo del comitato ITF sulla Coppa Davis. Questa la divisione delle squadre per il sorteggio dei preliminari. Le 12 vincitrici degli scontri di febbraio si uniranno nella fase a gironi a Italia, Spagna, Australia e Canada. Le 16 qualificate saranno divise in quattro gruppi da quattro, ciascuno dei quali in una diversa sede e in una delle nazioni la cui squadra è presente nel gruppo. Nel 2022 la fase a gironi si è suddivisa tra Bologna, Amburgo, Glasgow e Valencia dove sono andati in scena, rispettivamente, i gironi dell'Italia, della Germania, della Gran Bretagna e della Spagna. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/com 27-Nov-22 11:23