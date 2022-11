Calcio: Christillin “Fifa? Serve più apertura, recuperi troppo lunghi”

La dirigente Uefa: "Ai Mondiali ho visto tante belle partite". TORINO (ITALPRESS) – "La Nazionale del Qatar non è all'altezza. L'assegnazione al Qatar? La Fifa del 2010 è stata spazzata via. Maxi recuperi troppo lunghi. Un consiglio a Infantino? Più apertura e più attenzione in conferenza stampa". Così, a "Radio Anch'io Sport" su Rai Radio 1, Evelina Christillin, componente del Consiglio Uefa. "Ho visto tante belle partite, un'unica squadra non è stata all'altezza del valore complessivo: il Qatar, infatti già eliminato. Quello che è stato fatto a livello infrastrutturale e di strutture non si può dire altrettanto della squadra del Qatar. Complessivamente direi che il livello globale del calcio è sicuramente migliorato, anche se il calcio europeo continua ad essere la punta di diamante rispetto a tutto il resto", ha detto la dirigente Uefa. "Non bisogna mai spegnere le speranze e le aspettative di Paesi che non hanno mai fatto parte dell'universo calcio. Ci si indigna giustamente di altri valori che non sono quelli del calcio, come i diritti dei lavoratori e della comunità gay. Ricordiamo anche che la Fifa del 2010 non esiste più, è stata completamente spazzata via: quelle persone che hanno reso possibile l'assegnazione dei Mondiali al Qatar non fanno più parte dell'organismo Fifa", ha aggiunto la Christillin. "Perché andare in Qatar? Guardate anche le Olimpiadi, sempre assegnate negli ultimi anni a paesi non esattamente in testa alla graduatoria dei diritti civili. Anche la Cina stessa, con i Mondiali, non è riuscita a creare una cultura calcistica che testimoniasse come quegli sforzi avessero avuto un senso anche in senso sportivo. Il Qatar importerà del calcio europeo e sudamericano per avere delle manifestazioni lì, però è un po' pochino rispetto allo sforzo enorme finanziario per mettere in piedi questo mondiale", ha detto ancora la dirigente Uefa. "Sicuramente c'è una certa rigidità da parte delle istituzioni ma bisogna anche convivere in un Paese che ha le sue regole e la sua cultura, sbagliata o giusta che sia per i nostri criteri occidentali, bisogna mettersi nella loro testa. La fascia One Love? I gesti hanno molta più importanza delle parole, però almeno qualcosa si è cercato di fare dal 2017 in poi, ad esempio la tremenda kafala, che non garantiva alcun diritto ai lavoratori, è stata tolta", ha proseguito la Christillin. "In merito al campionato, il Napoli è veramente una squadra fantastica, gioca un calcio bellissimo. Si dice spesso che nella seconda parte cala, ma qui la sosta ce l'hanno avuta e può riprendere al meglio. Gli Juventini al Mondiale? Ho visto Rabiot in forma, non stiamo parlando dei livelli di Mbappé e Griezmann ma sta giocando bene. Per ora deludente Vlahovic, straordinario invece Szczesny. Di Maria infine si è ripreso", ha continuato la dirigente Uefa. "I maxi recuperi dei Mondiali sono decisamente troppo lunghi, soprattutto quelli alla fine del primo tempo, sono tanti. Forse non c'è ancora una grande preparazione al Var, ci si mette troppo tempo. Mi sembra ci siano delle lentezze dovute alla paura di prendere decisioni troppo in fretta. Un consiglio a Gianni Infantino? Gli direi di fare un po' di attenzione in conferenza stampa, lui solitamente è un uomo riflessivo, forse si è lasciato troppo andare. Gli suggerirei anche una maggiore apertura sulla questione dei colori", ha concluso la Christillin. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/com 28-Nov-22 09:40