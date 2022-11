In Nba Morant trascina Memphis, i Bucks volano con Antetokounmpo

Tripla doppia per il playmaker dei Grizzlies, 30 punti per il greco. NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – E' Ja Morant il grande protagonista delle partite della Nba disputate nella notte italiana. L'estroso playmaker ha trascinato i Memphis Grizzlies al successo sul campo dei New York Knicks (123-127) con 27 punti e la quinta tripla doppia della carriera. Ha brillato poi Giannis Antetokounmpo. La stella dei Milwaukee Bucks ha condotto i suoi alla vittoria interna sui Mavericks (124-115). A referto 30 punti per il cestista greco di origini nigeriane, che ha vinto il duello diretto con Luka Doncic, che si è "fermato" a quota 27. Per Dallas è la quarta sconfitta di fila, al pari degli Orlando Magic, sconfitti fra le mura amiche dai Philadelphia 76ers (103-133). Vittorie esterne anche per i Golden State Warriors, sul campo dei Minnesota Timberwolves (114-137), per i Cleveland Cavaliers, sui Detroit Pistons (94-102) e per i Miami Heat, sugli Atlanta Hawks (98-106). Nelle altre gare, poi, tre successi interni: i Brooklyn Nets hanno piegato i Portland Trail Blazers 111-97, i Los Angeles Clippers hanno battuto gli Indiana Pacers 114-100, mentre i Boston Celtics hanno avuto la meglio sugli Washington Wizards 130-121. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). pdm/red 28-Nov-22 09:34