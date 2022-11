Il portiere dell'Inter fuori rosa per la gara contro la Serbia. DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – André Onana è stato escluso dai convocati del Camerun per la gara di oggi del girone G dei Mondiali del Qatar, contro la Serbia, al via alle 11. Il portiere dell'Inter, titolare nella prima uscita contro la Svizzera, è stato messo fuori rosa per motivi disciplinari. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). pdm/red 28-Nov-22 10:00