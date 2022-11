Mondiali2022: Camerun. Song “Grande carattere, stiamo crescendo”

Il ct dei Leoni Indomabili non ha parlato del "caso" Onana. AL WAKRAH (QATAR) (ITALPRESS) – "Sono molto soddisfatto della prestazione odierna. I miei giocatori hanno dimostrato grande carattere, quello che era mancato nella scorsa partita. Siamo andati sotto 3-1 e li abbiamo ripresi. C'è ancora molto da fare ma stiamo crescendo. Per ora siamo contentissimi". Queste le parole di Rigobert Song, ct del Camerun, ai microfoni di Rai Sport, al termine del match pareggiato per 3-3 contro la Serbia. Nessuna dichiarazione, invece, sul "caso" Onana. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xh9/pdm/red 28-Nov-22 14:06