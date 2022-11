Mondiali2022: Inghilterra, Southgate “Galles avrà motivazioni extra”

"Kane? Sta bene, metteremo in campo la squadra giusta per vincere" DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – "Hanno ovviamente giocatori di classe mondiale, un ottimo spirito e grande organizzazione. Sono arrivati qui battendo una squadra di qualità come l'Ucraina e avranno nelle motivazioni extra contro l'Inghilterra. Dobbiamo essere preparati a tutto questo e concentrarci sulla nostra prestazione". Gareth Southgate è consapevole delle difficoltà che nasconde la gara di domani, il derby con i Dragoni Rossi con le due squadre a caccia del pass per gli ottavi. "Siamo due Paesi confinanti, c'è rivalità, una grande rivalità sportiva. Ci sarà un'atmosfera fantastica allo stadio e non vediamo l'ora di giocare", aggiunge il ct inglese. I Tre Leoni, con 4 punti dopo le prime due gare, potrebbero anche accontentarsi di un pari e anche per questo non è da escludere un po' di turnover ma Southgate mette le cose in chiaro: "Abbiamo 26 giocatori, siamo in un Mondiale, non regaliamo presenze. Abbiamo un bel gruppo, chi non giocherà ci resterà male, in altre partite durante l'anno cerchiamo di dare minuti a tutti ma in un Mondiale è diverso. La nostra fortuna è che abbiamo degli ottimi professionisti". Per quanto riguarda Kane, "sta bene, tutti hanno parlato della botta alla caviglia ma in realtà ha preso un colpo al piede. Metteremo in campo la squadra che crediamo possa vincere la partita. Vogliamo vincere e bisogna trovare un equilibrio fra freschezza e stabilità quando si sceglie l'undici da mandare in campo. C'è tanto in palio per entrambe, non ci sono partite senza pressioni – chiosa Southgate – La chiave è la nostra prestazione: nella prima partita abbiamo giocato bene e segnato tanto, la seconda è stata più dura", il riferimento allo 0-0 contro gli Usa. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 28-Nov-22 19:07