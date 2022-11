Mondiali2022: Serbia. S. Milinkovic-Savic “Dovevamo tenere palla”

Grande rammarico per il laziale: "Sul 3-1 il Camerun ha fatto due gol in contropiede". AL WAKRAH (QATAR) (ITALPRESS) – "Abbiamo sbagliato. Avremmo dovuto tenere di più la palla, sul 3-1 in nostro favore, facendo passare il tempo. Ci siamo spinti in avanti, invece, per cercare di segnare il quarto gol. Andiamo via con un punto e non siamo contenti. Sul 3-1 loro hanno fatto due contropiedi e hanno trovato due gol. Speriamo che la Svizzera perda contro il Brasile, in modo che sia ancora tutto aperto. Ora ci prepariamo per la prossima partita". Queste le parole di Sergej Milinkovic-Savic, ai microfoni di RaiSport, al termine del match pareggiato dalla "sua" Serbia contro il Camerun. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xh9/pdm/red 28-Nov-22 14:03